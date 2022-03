Corea del Sud: il candidato del Pp Ahn si allea con il conservatore Yoon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahn, un ex dottore e imprenditore già candidatosi alla presidenza nel 2017, aveva inizialmente promesso di non ritirare la propria candidatura sino al giorno del voto, lasciando però aperta una porta ad una alleanza politica con il candidato del partito conservatore. L'alleanza con Ahn, cui alcuni sondaggi attribuiscono il sostegno del 10 per cento dell'elettorato sudcoreano, porterà quasi certamente in eredità a Yoon i voti necessari a imporsi sull'avversario democratico. Negli ultimi giorni i sondaggi avevano già attribuito un incremento dei consensi al conservatore Yoon, cui l'ultimo sondaggio pubblicato da Embrain Public attribuisce il 47,7 per cento dei voti, contro il 41,5 per cento del suo avversario democratico. (segue) (Git)