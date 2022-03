Pnrr: Pirro (M5s), da infermieri a medici di famiglia serve uniformità formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale nell’attuazione del Pnrr sarà l’uniformità del servizio sanitario in tutto il territorio nazionale. Penso alla formazione dei medici di medicina generale, per cui oggi ci sono dei percorsi regionali con evidenti disomogeneità, mentre sarebbe necessario pensare a un percorso universitario. Ma anche agli infermieri di famiglia. In commissione abbiamo un disegno di legge incardinato, a prima firma Marinello". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato, Elisa Pirro, intervenendo durante l’audizione del ministro della Salute, Roberto Speranza. "La figura è stata prevista dal decreto Rilancio - ha continuato la parlamentare -, ma rispetto al contenuto del provvedimento mi domando se ci sarà un’agevolazione per la conclusione dell’iter del provvedimento proprio per dare spazio a un dibattito sulla formazione e sull’inquadramento contrattuale, visto che sarebbe importante si trattasse di personale dipendente. Infine, le Regioni stanno inserendo dati per le case di comunità ma sarebbe importante si prevedesse un controllo per fare in modo che in zone più disagiate ci fosse uniformità, per esempio nelle realtà montane o in Regioni con esigenze particolari come Liguria, Umbria, Basilicata". (Rin)