Usa: segretario di Stato Blinken da domani in Europa, incontri con focus su Ucraina (2)

- Il segretario si recherà quindi in Polonia il 5 marzo, dove incontrerà i leader polacchi, incluso il ministro degli Esteri Zbigniew Rau, per discutere di ulteriore assistenza alla sicurezza di fronte alla continua aggressione della Russia e all'attacco non provocato all'Ucraina. Blinken ringrazierà anche la Polonia per aver accolto generosamente centinaia di migliaia di sfollati dall'Ucraina e discuterà di come gli Stati Uniti possono aumentare gli sforzi di assistenza umanitaria per coloro che fuggono dalla guerra. (segue) (Nys)