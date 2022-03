Usa: segretario di Stato Blinken da domani in Europa, incontri con focus su Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario si recherà quindi a Vilnius, in Lituania, il 6 marzo per incontrare il presidente Gitanas Nauseda, il primo ministro Ingrida Simonyte e il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis. Il 7 marzo il segretario si recherà a Riga, in Lettonia, per incontrare il presidente Egils Levits, il primo ministro Krisjanis Karins e il ministro degli Esteri Edgars Rinkevics. Si recherà quindi a Tallinn, in Estonia, l'8 marzo per incontrare il presidente Alar Karis, il primo ministro Kaja Kallas e il ministro degli Esteri Eva-Maria Liimets. Durante tutte e tre le tappe, discuterà degli sforzi congiunti per sostenere l'Ucraina, rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato, promuovere la democrazia e i diritti umani e perseguire una più profonda cooperazione economica ed energetica con gli alleati baltici. (Nys)