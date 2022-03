Imprese: Tim, Cda propone all’assemblea di non distribuire dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre Tim registra un risultato netto attribuibile ai soci della controllante negativo per 8,6 miliardi di euro (-8,7 miliardi di euro nell’anno). Stando alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione, il dato sconta anche la svalutazione dell’avviamento domestico per 4,1 miliardi di euro e lo stralcio pari a 3,8 miliardi di euro, da parte della capogruppo, delle attività per imposte anticipate. In dettaglio, la svalutazione dell’avviamento domestico è stata effettuata prendendo a riferimento i flussi del piano industriale 2022–2024 e le proiezioni sino al 2026 per il mercato domestico nelle sue condizioni correnti, utilizzando un tasso di attualizzazione aggiornato alle condizioni dei mercati finanziari al 31 dicembre 2021. Il nuovo piano industriale, prosegue la nota, prende le mosse “dalle risultanze del consuntivo 2021, riflette le aspettative realistiche sulle evoluzioni future e delinea le azioni per creare valore per gli azionisti”. Lo stralcio delle attività per imposte anticipate, prosegue la nota, è connesso all’allungamento a 50 anni del periodo di assorbimento del tax asset introdotto dall’articolo 160 della legge di bilancio per il 2022, e alla mutata valutazione circa la distribuzione temporale della recuperabilità delle attività per imposte anticipate di Tim Spa. Il consiglio di amministrazione propone pertanto all’assemblea di non distribuire dividendi. (Com)