Imprese: Tim, nel 2021 ricavi in lieve calo a 15,3 miliardi, salgono investimenti

- I ricavi totali del Gruppo Tim dell’esercizio 2021 ammontano a 15,316 miliardi di euro, in calo del 3,1 per cento rispetto all’anno precedente. Stando alla relazione finanziaria annuale approvata dal consiglio di amministrazione, il margine operativo lordo (Ebitda) del Gruppo si attesta a 5,080 miliardi di euro, in calo del 9,6 per cento su base annuale. In aumento gli investimenti, che al 31 dicembre sono pari a 4,63 miliardi rispetto ai 3,409 del precedente esercizio. Il personale del Gruppo a fine 2021 è pari a 51.929 unità, di cui 42.347 in Italia (52.347 unità al 31 dicembre 2020, di cui 42.680 in Italia) con un decremento di 418 unità rispetto al 31 dicembre 2020. (Com)