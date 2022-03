Imprese: Tim, al 2024 attesi ricavi e Ebitda stabili, nel 2022 Capex per 4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale 2022-2024 di Tim, presentato oggi dall’amministratore delegato, Pietro Labriola, e approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione, prevede ricavi di Gruppo in leggera crescita nel periodo di piano, con un Ebitda atteso anch’esso stabile. In particolare, si legge in una nota, l’Ebitda after lease di Gruppo è atteso in leggero calo, dal momento che l’acquisizione degli asset di Oi impatta i canoni di leasing nel periodo e questo impatto sarà assorbito solo dopo l’arco temporale di piano. I Capex di Gruppo sono previsti a circa quattro miliardi di euro nel 2022, circa 3,9 miliardi di euro nel 2023 e circa 3,8 miliardi di euro nel 2024. Infine, l’indebitamento netto di Gruppo 2022 sarà influenzato da pagamenti non ripetibili per un totale di 3,7 miliardi di euro, in particolare per l’acquisizione dello spettro in Italia e in Brasile e l'acquisizione degli assets di Oi, il cui impatto sul leverage sarà completamente assorbito entro il 2025. (Com)