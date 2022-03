Ucraina: 691 cittadini dell'Ecuador hanno lasciato il paese, 11 sono ancora a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha reso noto che 691 cittadini ecuadoriani che si trovavano in Ucraina prima dell'inizio delle ostilità hanno già lasciato il paese, oggetto di un'invasione da parte delle forze armate russe. Secondo Holguin, 11 concittadini si trovano ancora a Kiev, ma non vogliono lasciare il paese. Complessivamente, in base all'accurato censimento del governo di Quito, 406 ecuadoriani si trovano in Polonia, 145 in Ungheria, 50 in Slovacchia, 44 in Moldova, 17 in Romania, 3 negli Stati Uniti, 3 in Turchia, 2 in Colombia, 1 in Germania, 1 in Marocco, 1 in Russia e 16 già sono rientrati Ecuador. Alcuni cittadini sono riusciti a lasciare l'Ucraina con mezzi propri e così hanno raggiunto altre destinazioni nei giorni scorsi. Molti aspettano di poter tornare in patria attraverso uno dei due voli di stato messi a disposizione dal governo. Il primo, con 350 persone a bordo, partirà stanotte da Budapest e, dopo uno scalo a Varsavia, muoverà alla volta di Quito. (segue) (Brb)