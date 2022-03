© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sirene di allarme per possibili bombardamenti sono entrate in funzione in diverse località dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev dove è stata udita anche una forte esplosione. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn", la cui troupe si trova sul campo. Sirene per i raid anche a Odessa e Uman. (Nys)