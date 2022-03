Ucraina: Swift annuncia disconnessione da sistema per sette banche russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema finanziario Swift ha annunciato la sua intenzione di disconnettere sette banche russe sanzionate (e le loro filiali con sede in Russia) dalla rete per le transazioni internazionali a partire dal 12 marzo. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "I nostri pensieri più profondi sono rivolti a coloro che subiscono le tragiche conseguenze umane dell'invasione russa dell'Ucraina. Uguaglianza, diversità, rispetto reciproco e cooperazione globale sono le fondamenta su cui Swift si basa e gli ideali che la rappresentiamo come cooperativa globale e politicamente neutrale", spiega la nota. "Le decisioni diplomatiche prese dall'Unione europea, in consultazione con il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti, portano Swift a impegnarsi per porre fine a questa crisi".(Beb)