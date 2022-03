Tim: da Cda ok a nuovo piano, progetto riorganizzazione sarà presentato entro la semestrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità il piano industriale 2022-2024 presentato dall’amministratore delegato, Pietro Labriola, che ha ricevuto mandato per predisporre il progetto esecutivo di riorganizzazione che, una volta approvato dal board, verrà presentato al mercato in occasione del Capital Market Day entro la semestrale. La strategia delineata, si legge in una nota, poggia sulla consapevolezza che il Gruppo si compone di “un insieme di asset di grande valore operanti in un contesto economico in miglioramento ma in un mercato caratterizzato da forte intensità competitiva con un quadro di vincoli regolatori tra i più stringenti in Europa: in questo scenario, Tim vuole accelerare lo sviluppo degli asset infrastrutturali (fibra nel fisso e 5G nel mobile) e la crescita dei nuovi business, cogliendo i vantaggi legati ai fondi messi a disposizione dal Pnrr e non solo”. Il nuovo piano si pone come obiettivo “la creazione di una nuova Tim con solide basi industriali e tecnologiche, capace di accelerare il percorso verso una generazione sostenibile di flussi di cassa, grazie anche al superamento dell’attuale modello di integrazione verticale”. (Com)