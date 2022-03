Ucraina: sindaco, forze russe hanno preso il controllo di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno definitivamente preso il controllo di Kherson, città situata nella parte meridionale dell’Ucraina. Lo ha reso noto il sindaco Igor Kolykhaev, sentito dal “New York Times”, confermando quanto il ministero della Difesa russo aveva annunciato già nelle scorse ore. "Non c'è nessun esercito ucraino qui", ha detto Kolykhaev in un'intervista. “La città è circondata”, ha aggiunto, precisando che le forze ucraine si sono ritirate a nordovest verso Mykolaiv. La posizione di Kherson, importante agglomerato urbano di 300 mila abitanti sul Mar Nero, nella Crimea nordoccidentale, è considerata strategica perché consentirebbe ai russi di controllare una porzione importante della costa meridionale dell'Ucraina e spingersi a ovest verso la città di Odessa, il maggior porto della regione. Kherson è la più grande città conquistata dalle forze russe nella prima settimana da quando Mosca ha lanciato la sua aggressione nei confronti dell’Ucraina. Il sindaco Kolykhaev ha precisato che un gruppo di circa 10 ufficiali russi, compreso il comandante delle forze che da giorni cingono d’assedio la città, è entrato fisicamente in municipio, dove ha informato il primo cittadino della sua intenzione di istituire una nuova amministrazione simile a quella esistenti nelle regioni separatiste nell'Ucraina orientale.(Nys)