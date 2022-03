Brasile: Paese accettato come membro associato al Cern di Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile e il Centro europeo per la ricerca nucleare (Cern), firmeranno questo giovedì, 3 marzo, a Ginevra, l'accordo di adesione del Paese come membro associato al più grande centro di ricerca fisica al mondo. Il processo di adesione al Cern, che dovrà contare ancora sull'approvazione del parlamento del Brasile, era stato avviato nel 2010. "Questo accordo arriva dopo un'attesa di dodici anni per la comunità scientifica e anche per il settore produttivo in Brasile", ha affermato il ministero della Scienza e della Tecnologia, Marcos Pontes, secondo cui l'accordo consentirà un maggiore scambio di ricercatori e il coinvolgimento di entità brasiliane in progetti internazionali. (segue) (Brb)