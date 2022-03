© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale ha fatto sapere di aver interrotto, con effetto immediato, tutti i programmi attivi in Russia e Bielorussia a causa dell'operazione militare lanciata da Mosca in Ucraina. "Il gruppo della Banca mondiale ha interrotto tutti i suoi programmi in Russia e Bielorussia con effetto immediato", ha affermato il gruppo in una dichiarazione ufficiale. (Nys)