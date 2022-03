Imprese: Tim, assemblea degli azionisti convocata il 7 aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim ha convocato l’assemblea degli azionisti ordinari per il giorno 7 aprile 2022, in unica convocazione. Stando al relativo comunicato stampa, i soci saranno chiamati ad approvare la copertura della perdita d’esercizio mediante utilizzo di utili portati a nuovo e prelievo da riserve; la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; la conferma di Pietro Labriola, la cui cooptazione quale consigliere di amministrazione scade con la prossima assemblea, per la durata residua del mandato consiliare; e il piano di stock options 2022-2024. Infine, a seguito della delibera di copertura della perdita d’esercizio mediante utilizzo di utili portati a nuovo e riserve, tutte oggetto di vincolo in sospensione di imposta, verrà sottoposta all’assemblea in sede straordinaria la riduzione delle corrispondenti poste di patrimonio netto in via definitiva, senza necessità di successiva ricostituzione. (Com)