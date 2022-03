Ucraina: "Nyt", Cina aveva chiesto a Russia di non invadere prima di fine Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica popolare cinese avrebbe chiesto alle autorità russe di non procedere all’invasione dell’Ucraina prima che le Olimpiadi invernali, tenutesi a Pechino nel mese di febbraio, non fossero terminate. Lo scrive il “New York Times”, citando un rapporto dell’intelligence degli Stati Uniti e di alcuni paesi europei. Secondo quanto si apprende, alti funzionari cinesi avevano un certo livello di conoscenza circa i piani o le intenzioni della Russia prima dell'inizio dell'invasione. Il 4 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’omologo cinese Xi Jinping a Pechino prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Mosca e Pechino hanno rilasciato una dichiarazione in cui sottolineavano che la loro partnership "non ha limiti", denunciando l'allargamento della Nato e affermando che avrebbero stabilito un nuovo ordine globale con “una vera democrazia". Le informazioni d'intelligence sullo scambio tra funzionari cinesi e russi sono state finora mantenute nel riserbo.(Nys)