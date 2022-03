Brasile: Paese accettato come membro associato al Cern di Ginevra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Pontes l'adesione al Cern porterà risultati anche per il settore produttivo, in quanto le aziende potranno fornire le apparecchiature per gli ampliamenti del Cern e la manutenzione prevista nel sistema. Il bilancio del ministero ha già riservato le risorse necessarie per poter effettuare il trasferimento da 10 milioni di dollari all'anno che il Brasile dovrà fornire come contributo annuale di adesione. Per il ministro, l'investimento di 10 milioni di dollari l'anno sarà recuperato vendendo prodotti di aziende nazionali, in un mercato globale. Secondo il Cert, tuttavia, l'adesione sarà considerata in vigore solo dopo il processo di ratifica in parlamento. Il termine perché ciò avvenga è di un anno. (Brb)