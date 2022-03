Brasile: governo riduce tariffe importazione veicoli per due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera del Commercio Estero (Camex) del Brasile ha pubblicato una risoluzione in cui riduce la tassa di importazione dei veicoli per un periodo massimo di due anni. Secondo la nuova normativa, beneficiano della riduzione autovetture e veicoli commerciali leggeri, con peso inferiore ai 1.500 chili, smontati o semismontati, senza equivalente nella produzione nazionale. La riduzione sarà applicata solo all'importazione di veicoli nuovi. L'aliquota di importazione per i veicoli sarà del 18 per cento per i veicoli semi-smontati (Skd) e del 16 per cento per i veicoli completamente smontati (Ckd).(Brb)