Usa: segretario di Stato Blinken da domani in Europa, incontri con focus su Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà a partire da domani in Belgio, Polonia, Moldova, Lettonia, Lituania ed Estonia, in un tour diplomatico che si concluderà l'8 marzo. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il viaggio andrà a proseguire le ampie consultazioni e il coordinamento con gli alleati della Nato e i partner europei sulla guerra in Ucraina. Blinken inizierà il suo viaggio a Bruxelles dove parteciperà a una riunione ministeriale degli Esteri della Nato, incontrerà le controparti dell'Ue, parteciperà a una riunione ministeriale del G7 e terrà ulteriori incontri con i partner per discutere la risposta globale all'invasione russa. (segue) (Nys)