Imprese: Tim, nel quarto trimestre superati per la prima volta 10 milioni di linee ultrabroadband

- Nel quarto trimestre del 2021 Tim registra un andamento stabile per quanto riguarda le linee complessive nel mobile (30,5 milioni) e il ricavo medio per cliente, a fronte di un momento di parziale ritorno alla razionalità del mercato, visibile anche nel rallentamento di flussi di clienti tra operatori. Stando alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione, nel fisso l’andamento delle linee rallenta nel trimestre, registrando un calo di 82 mila unità rispetto ai tre mesi precedenti anche per effetto del termine della prima fase del programma voucher, e per il ritardo nel lancio della seconda fase. La soddisfazione dei clienti registra in ogni caso un miglioramento di 4,1 punti percentuali. In calo, anche per la crescente pressione competitiva, il ricavo medio dei clienti consumer, mentre nell’ultrabroadband per la prima volta sono stati superati i 10 milioni di linee (retail e wholesale), con un incremento su base trimestrale di 300 mila linee. Continua anche il miglioramento del tasso di abbandono (“churn”) sia nel fisso (3,5 per cento, con un calo di mezzo punto), sia nel mobile (3,6 per cento, con un calo di 0,6 punti), stabilizzandosi al livello più basso degli ultimi 14 anni. (Com)