Imprese: Tim, al 31 dicembre 94 per cento linee fisse raggiunto da ultrabroadband

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 il 94 per cento delle linee fisse attestate sulla rete Tim è raggiunto dall’ultrabroadband. Stando alla relazione finanziaria annuale approvata dal consiglio di amministrazione, nel 2021 è proseguita la crescita delle attivazioni Ftth (Fiber to the home) che ha raggiunto circa il 24 per cento delle unità immobiliari2. Inoltre, la copertura di Tim raggiunge circa il 75 per cento delle aree bianche dove risultano attivate, al 31 dicembre 2021, circa un milione di linee ultrabroadband. La rete 4G di Tim, inoltre, copre oltre il 99 per cento della popolazione nazionale. Per quanto riguarda il traffico di dati, nel 2021 il volume gestito sulla rete ultrabroadband mobile di Tim è cresciuto del 35 per cento rispetto all’anno precedente. Sul fronte del 5G, la rete di Tim è stata riconosciuta come la più veloce d’Europa in download da Opensignal, e ha raggiunto 48 comuni, con una copertura di oltre il 90 per cento a Milano. (Com)