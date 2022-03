Imprese: Tim, nel 2021 perdita di 8,652 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha chiuso il 2021 con una perdita di 8,652 miliardi di euro (nell’esercizio 2020 il risultato netto attribuibile ai soci della controllante era stato positivo e pari a 7,224 miliardi): il dato, escludendo l'impatto delle partite non ricorrenti, è positivo e pari a 40 milioni di euro, contro i 1,173 miliardi dell’esercizio 2020. Stando alla relazione finanziaria annuale approvata dal consiglio di amministrazione, il risultato del 2021 sconta anche l'impatto del parziale stralcio delle attività per imposte anticipate riconosciute nel 2020 a fronte del riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio. Tale stralcio, precisa la nota, è dovuto all’allungamento a 50 anni del periodo di assorbimento del tax asset introdotto dalla legge di bilancio 2020 e alla mutata valutazione circa la distribuzione temporale della recuperabilità delle attività per imposte anticipate della capogruppo. (Com)