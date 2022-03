Imprese: con nuovo piano Tim si divide in due, via libera a NetCo e ServCo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme ad un piano basato sull’attuale modello organizzativo e di business, nella strategia 2022-2024 presentata oggi dall’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione, è stata definita una configurazione aziendale ottimizzata composta da specifiche “legal entities”. Il nuovo assetto, si legge in una nota, migliorerà la visibilità sulle performance operative e finanziarie di ciascuna componente e amplierà il ventaglio delle opzioni strategiche che Tim potrà sfruttare nell’interesse di tutti gli stakeholder, con la possibilità di attrarre nuovi partner e nuovi investitori finanziari. Nello specifico, il nuovo assetto prevede la creazione di una prima entità, NetCo, in cui confluiranno gli asset di rete fissa, le attività wholesale domestiche e quelle internazionali di Sparkle. La seconda, ServCo, avrà al suo interno gli asset di rete mobile, le piattaforme di servizio e i data center. In particolare, sarà articolata in: Enterprise, per le attività commerciali nel mercato Enterprise integrate dalle società Noovle, Olivetti e Telsy; Consumer, per le attività commerciali nel mercato retail Consumer e Pmi; e Tim Brasil, che mantiene la sua focalizzazione su una strategia di valore. (Com)