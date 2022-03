Imprese: Francia, Engie si dice espostao a un credito di 987 milioni di euro su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie si è detto esposto in quanto "prestatore" ad un "rischio di credito" massimo di 987 milioni di euro sul progetto del gasdotto Nord Stream 2, al quale partecipa come co-finanziatore. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo. Il progetto del Nord Stream 2 è stato duramente è stato colpito dalle sanzioni decise dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. Engie ha spiegato che la perdita potrebbe concretizzarsi in caso di fallimento del progetto.(Frp)