- - L'assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'Associazione Dmo Etruskey, 12 Comuni e 31 soggetti privati insieme per promuovere il turismo dell'Etruria Meridionale". L'evento si svolge a Santa Marinella presso il Castello di Santa Severa – SS1 Via Aurelia, km 52.600 - Ore 11- L'assessore al turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e semplificazione Amministrativa, Valentina corrado partecipa all'incontro "Un anno insieme con Officine CreAttive a cura di Off Rome Tour". L'evento si svolge a Zagarolo, presso lo Spazio Officine CreAttive, Palazzo Rospigliosi, Via Marzio Colonna - Ore 17:30 (segue) (Rer)