Ucraina: ambasciatore del Brasile lascia Kiev, uffici trasferiti a Leopoli e Chisnau

- L'ambasciatore del Brasile in Ucraina, Norton de Andrade Mello Rapesta, ha annunciato di aver lasciato la capitale Kiev insieme con tutti i funzionari della sede diplomatica e di essersi trasferito nella città di Leopoli, nella parte occidentale del Paese. Da qui la diplomazia brasiliana porterà avanti le attività di evacuazione e rimpatrio di tutti i brasiliani ancora in Ucraina. "Io e la mia squadra non lasceremo l'Ucraina finché non avremmo portato via, se non tutti, la maggior parte dei brasiliani che sono qui che vogliono andarsene", ha affermato l'ambasciatore in un breve video pubblicato sulla propria pagina di Facebook. Il diplomatico ha raccontato che il viaggio di 460 chilometri da Kiev a Leopoli è stato caratterizzato da "molti ingorghi" ed è durato 13 ore. (segue) (Brb)