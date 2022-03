Ucraina: ambasciatore del Brasile lascia Kiev, uffici trasferiti a Leopoli e Chisnau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il governo aveva ufficializzato l'apertura di due uffici consolari distaccati in Ucraina e Moldavia per "migliorare i meccanismi di assistenza di emergenza in favore dei cittadini brasiliani che cercano di lasciare l'Ucraina" e tornare in patria. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota diffusa alla stampa. Le sedi assisteranno i cittadini brasiliani nell'emissione dei documenti di viaggio e nel "rimpatrio, ordinata e sicura" dei brasiliani dal territorio ucraino. "Uno degli uffici si trova nella città di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, paese verso cui si sta dirigendo la maggior parte dei brasiliani. L'altro è a Chisinau, capitale della Moldova. Questa base faciliterà l'assistenza ai brasiliani che cercano di lasciare l'Ucraina attraverso la Romania". (Brb)