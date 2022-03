Ucraina: Blinken, guerra nucleare non si vince, Usa e Russia conoscono pericoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una possibile guerra nucleare non può essere vinta da nessuno e non deve essere assolutamente combattuta. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, precisando che gli Usa "non vedono il motivo" per cambiare la loro postura sul potenziale atomico nel momento in cui Vladimir Putin ha messo in allerta le forze nucleari russe. Il capo della diplomazia di Washington ha quindi aggiunto che Russia e Stati Uniti sono consapevoli da tempo e hanno concordato sul fatto che l'uso delle armi atomiche sarebbe devastante per il mondo intero.(Nys)