Infrastrutture: M5s, connessione ferroviaria intero Paese occasione da non perdere

- Il trasporto ferroviario "ha sempre rappresentato un asset fondamentale per gli spostamenti di passeggeri e merci e con l’adeguamento del Contratto di programma di Rfi per il periodo 2022-2026 diamo nuova spinta ai numerosi interventi lungo tutta la Penisola". E' quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "Il parere votato oggi in commissione Trasporti al Documento strategico sulla mobilità ferroviaria - aggiungono - pone l’attenzione su questi aspetti, ma molto resta ancora da potenziare. Occorre, infatti, prestare particolare attenzione oltre che all’Alta velocità anche alla rete ferroviaria interregionale utilizzata oggi, ad esempio, dal servizio intercity giorno e intercity notte, un servizio che deve fungere da anello di congiunzione tra l’Alta velocità e il trasporto regionale, soprattutto per le zone del Paese più periferiche, consentendo di ridurre l’annoso divario infrastrutturale fra Nord e Sud". Gli esponenti pentastellati proseguono: "Cruciali sono anche i collegamenti verso porti e aeroporti nell’ottica dell’intermodalità. Il Pnrr è una delle più grandi sfide che ci troviamo ad affrontare e tra i pilastri del piano un ruolo chiave è giocato dalla digitalizzazione delle infrastrutture, ferrovie e porti, che ci consentirà con la diffusione e capillarità del 5G di essere più competitivi a livello europeo e nel Mediterraneo sfruttando al meglio le nostre eccellenze". (segue) (Com)