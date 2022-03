Ucraina: Stoltenberg, Nato non è parte conflitto ma sostiene governo Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non fa parte del conflitto in Ucraina, non vuole farne parte, ma sostiene il governo di Kiev e il popolo ucraino. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dall'Islanda dove ha incontrato la primo ministro Katrin Jakobsdottir. "Quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane e mesi è stato aumentare significativamente la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza, in Romania, Polonia e nei Paesi Baltici", ha detto Stoltenberg. "Abbiamo aumentato la prontezza della forza di risposta della Nato, abbiamo attivato i piani di difesa della Nato, così che possiamo muovere più truppe in Europa e rafforzare la nostra presenza nell'est. E gli alleati danno anche importante sostegno agli ucraini", ha aggiunto il segretario generale. "Noi non siamo parte del conflitto, non vogliamo farne parte, la Nato non è sul terreno con forze in Ucraina e non è neanche nello spazio aereo dell'Ucraina, ma sostiene il governo ucraino con aiuto militare. E gli alleati danno anche aiuto umanitario e finanziario", ha sottolineato. (Beb)