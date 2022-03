Pnrr: Speranza, può essere rilancio sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi mesi", nonostante l'emergenza pandemica, il lavoro sul Pnrr "non si è mai fermato” anche perché, grazie al Piano stesso, “abbiamo la possibilità di trasformare un’emergenza sanitaria in un’occasione di rafforzamento e rilancio della sanità pubblica nel Paese”. Lo ha affermato il ministro ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’audizione in Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)