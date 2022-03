Ucraina: colloquio telefonico Lamorgese-Monastyrskiy, massimo impegno autorità italiane per accogliere profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un lungo colloquio telefonico con il ministro dell’Interno dell’Ucraina, Denys Monastyrskiy, al quale ha manifestato la solidarietà dell’intero governo per le sofferenze che sta patendo il popolo ucraino a causa della guerra, assicurando il massimo impegno delle autorità italiane per accogliere ed assistere i profughi in fuga dalle aree del conflitto che, sempre più numerosi, stanno raggiungendo con ogni mezzo anche il nostro Paese. E' quanto si legge in una nota del Viminale. (Com)