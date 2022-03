Ucraina: Macron, Francia farà la sua parte nell'accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso in Ucraina porterà centinaia di migliaia di profughi in Europa e in questa crisi "la Francia farà la sua parte". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un discorso alla Nazione. L'inquilino dell'Eliseo ha poi spiegato che "diverse centinaia di soldati francesi" sono già arrivati in Romania. "Non siamo in guerra con la Russia", ha comunque sottolineato il presidente francese. (Frp)