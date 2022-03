Egitto: autorità Canale di Suez smentisce chiusura transito alle navi russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, ha negato la notizia secondo cui si sarebbe chiuso il corso d'acqua alle navi russe, all'indomani dell'operazione militare speciale condotta da Mosca in Ucraina. "In realtà, questo non è accaduto", ha detto Rabie al canale locale, Sada Al-Balad, ricordando che "il Canale di Suez è un canale globale neutrale che non è soggetto a politica e guerre, e non possiamo impedire a nessuna nave e per qualsiasi circostanza politica, di attraversare il canale". (Cae)