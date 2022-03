Tav: Gariglio (Pd), tratta italiana nel prossimo contratto di programma Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Parlamento "ha impegnato il governo a finanziare la tratta nazionale della Torino-Lione". E' quanto dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti di Montecitorio sul parere approvato oggi, mercoledì 2 marzo, dalla stessa commissione Trasporti al Documento strategico per la mobilità sostenibile. Il testo è stato votato all'unanimità con solo due deputati astenuti. "Nel prossimo contratto di programma 2022-2026 fra Stato e Rfi verrà quindi garantita la copertura finanziaria della intera tratta Bussoleno-Avigliana. Per quanto riguarda la tratta Avigliana - Orbassano, che ha un costo di circa 1,7 miliardi di euro, chiediamo - conclude Gariglio - che il governo faccia partire l'opera, con il sistema dei lotti costruttivi, e che finanzi la parte di infrastruttura realizzabile nel periodo contrattuale 2022-2026". (Com)