Sport: Gallone-Versace (FI), suo inserimento in Costituzione svolta culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto unanime di oggi, in commissione Affari costituzionali al Senato, che per la prima volta introduce nella nostra Costituzione il riconoscimento dello sport e il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico è certamente un'ottima notizia e il primo traguardo di una battaglia che da anni il mondo dello sport porta avanti e di cui Forza Italia stessa si è fatta portavoce, con la proposta di legge a prima firma Versace depositata alla Camera ad aprile 2021". Lo dichiarano, in una nota congiunta Giusy Versace, atleta paralimpica e deputata, responsabile nazionale dei dipartimenti Sport, Pari opportunità e Disabilità del movimento azzurro e Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, prima firmataria del disegno di legge in Senato insieme ai colleghi Galliani e Toffanin. "Forza Italia ha dato il proprio contributo anche in Senato, per giungere a un testo che, nella sua versione finale, speriamo possa non solo riconoscere il valore dello sport, ma che questo sia anche promosso e garantito dalla nostra Costituzione, rimuovendo ogni tipo di ostacolo e barriera, così come già indicato nel nostro testo. Il voto al Senato è indice di quanto oggi i tempi siano maturi per affrontare questo tema in modo trasversale e rappresenta una svolta culturale che fa ben sperare per i prossimi passaggi in Parlamento", concludono Versace e Gallone. (Com)