Ucraina: Macron, difenderò "strategia di indipendenza energetica europea"

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che difenderà una "strategia di indipendenza energetica europea". Dopo l'attacco all'Ucraina deciso da Mosca "non possiamo più dipendere dal gas russo", ha detto il presidente in un discorso alla Nazione, parlando di un "cambiamento di epoca". "La democrazia è rimessa in discussione sotto i nostri occhi. La nostra libertà, quella dei nostri figli, non è più un dato di fatto", ha aggiunto il presidente. (Frp)