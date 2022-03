© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso la scelta di restare in contatto con l'omologo russo Vladimir Putin per cercare di "convincerlo a rinunciare alle armi". In un discorso alla Francia, Macron ha spiegato di voler soprattutto evitare un "allargamento "del conflitto in corso in Ucraina. (Frp)