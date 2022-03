Cile: crisi migratoria, governo proroga stato di eccezione al confine con la Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile di Sebastian Pinera ha deciso di prorogare per altri 15 giorni lo stato di eccezione costituzionale in quattro province del nord del Paese. L'esecutivo decisione, si legge nel decreto emanato oggi, ritiene che "nonostante tutti gli sforzi", nelle zone al confine della Bolivia "non sono cessate le circostanze" alla base della decisione di instaurare lo stato di eccezione e pertanto "si rende necessaria una proroga di 15 giorni". Il ministro dell'Interno, Rodrigo Delgado, ha dichiarato da parte sua attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter che il governo "sta utilizzando tutti gli strumenti che consente la legge per dare sicurezza alle nostre frontiere". "I cileni meritano di vivere tranquilli", ha aggiunto il ministro. (segue) (Abu)