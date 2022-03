Cile: crisi migratoria, governo proroga stato di eccezione al confine con la Bolivia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del primo decreto, il 16 febbraio, il presidente Sebastian Pinera aveva dichiarato che lo stato di eccezione costituzionale in quattro province del nord del Paese, al confine con la Bolivia, ha l'obiettivo di "fare ordine in casa in materia di migrazione". "L'immigrazione illegale oltre a generare un problema umanitario genera problemi di sicurezza, di delinquenza, di ordine pubblico e spesso viene utilizzata dalle bande del crimine organizzato come manovalanza del traffico di droga, di armi, di persone e del contrabbando oltra a molti altri mali", ha aggiunto il presidente in una conferenza stampa. Pinera ha precisato che sono 672 i militari spiegati in aggiunta a quelli già di stanza, e ha sottolineato che "lo stato di eccezione permette alle Forze armate di collaborare con la polizia per controllare questo fenomeno". (segue) (Abu)