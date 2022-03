Cile: crisi migratoria, governo proroga stato di eccezione al confine con la Bolivia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto è entrato ufficialmente in vigore a partire da mercoledì 16 e impone lo stato di eccezione costituzionale in quattro province della denominata Macrozona Nord del Cile, dove per giorni si sono tenute proteste contro l'insicurezza al confine con la Bolivia, zona di transito dei migranti irregolari nel Paese. La misura decretata dal governo di Sebastian Pinera permette lo spiegamento delle Forze armate in compiti di sostegno alle Forze di sicurezza e riguarda in particolare le province di Arica, Parinacota, Tamarugal e El Loa. Lo stato di eccezione avrà la durata di 15 giorni e sarà prorogabile per decreto una sola volta, dopo di che il governo dovrà fare ricorso all'approvazione del parlamento. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale assegna alle Forze armate il comando dell'ordine pubblico e della sicurezza e stabilisce che la misura "permetterà di aumentare la capacità di controllo alla frontiera e fornire sostegno alla polizia in termini di pattugliamento stradale e check-point". (segue) (Abu)