Cile: crisi migratoria, governo proroga stato di eccezione al confine con la Bolivia (5)

- La Confederazione nazionale del trasporto merci terrestre del Cile aveva condannato fin da subito l'accaduto e aveva esortato le autorità a mobilitarsi per garantire la sicurezza. "Di fronte a questo tipo di attacco è necessario un piano di sicurezza forte, completo ed efficace", aveva scritto la confederazione sul suo account Twitter. Già in precedenza la vicina città di Iquique era stata teatro di manifestazioni xenofobe da parte di cittadini che reclamano una più incisiva azione del governo contro l'insicurezza crescente e la crisi migratoria. Iquique, capoluogo della regione di Tarapacà, rappresenta di fatto il primo punto di approdo dei migranti irregolari, principalmente provenienti dal Venezuela, che arrivano del Paese attraverso il confine con la Bolivia. Alle proteste dei cittadini già in quell'occasione avevano aderito anche i camionisti che avevano bloccato con i loro mezzi gli accessi alla città, oltre ai tassisti che avevano realizzato una carovana nel centro. (segue) (Abu)