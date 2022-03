Cile: crisi migratoria, governo proroga stato di eccezione al confine con la Bolivia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macrozona Nord non è l'unica regione del Cile attualmente interessata dallo stato di eccezione. Il governo di Sebastian Pinera, con l'approvazione del parlamento, da oltre quattro mesi sta facendo uso dello stato di eccezione anche nella Macrozona Sud, e in particolare nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio. La misura è stata dettata in questo caso dalla necessità di fare fronte alla crisi di sicurezza legata all'attività di gruppi armati, presumibilmente legati alle rivendicazioni ancestrali della comunità indigena mapuche. Il presidente eletto Gabriel Boric, il cui insediamento è previsto l'11 marzo, ha già annunciato tuttavia che il suo futuro governo si opporrà all'utilizzo di questo strumento in particolare nella Macrozona Sud. (Abu)