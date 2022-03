Ue-Italia: Commissione, sì a indennizzi per fornitori servizi trasporto ferroviario durante covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milioni di euro concesso dall'Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il primo luglio e il 30 aprile 2021 a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure restrittive che l'Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. "Questa misura da 687 milioni di euro consentirà all'Italia di indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19", ha spiegato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager.La Commissione ha spiegato che, dall'inizio della pandemia, il governo italiano ha messo in atto una serie di misure volte a limitare la diffusione del virus, tra cui, in particolare, un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 per cento i posti disponibili, severe restrizioni per le riunioni e i viaggi di lavoro in presenza e la cancellazione di vari eventi. Tali restrizioni hanno avuto ripercussioni negative dirette sulla mobilità di categorie concrete di passeggeri come i turisti o coloro che viaggiano per motivi professionali, fondamentali per l'attività dei treni a lunga percorrenza. Inoltre, nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2020 e aprile 2021, il governo ha introdotto a livello nazionale un divieto dei viaggi interregionali. A causa delle restrizioni obbligatorie in vigore, gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza hanno subito un calo dell'affluenza nei trasporti e delle relative entrate. (segue) (Beb)