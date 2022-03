Ue-Italia: Commissione, sì a indennizzi per fornitori servizi trasporto ferroviario durante covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nel periodo tra il primo luglio 2020 e il 30 aprile 2021, il numero di passeggeri ha subito una diminuzione fino al 90 per cento rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate. Ciò ha comportato gravi problemi di liquidità, che rischiano di compromettere la competitività degli operatori del trasporto ferroviario. Nell'ambito del regime notificato di 687 milioni di euro, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato. La misura fa seguito a un regime analogo approvato dalla Commissione il 10 marzo 2021 volto a indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni subiti tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. La Commissione ha valutato la misura, ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia e ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni. La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)