Edilizia: Osnato (Fd'I), basta odio governo verso immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del ministro Franco in Aula "è stato dovuto all'improvvida uscita del presidente del consiglio circa le truffe sul superbonus, in cui il presidente del Consiglio Draghi bocciò letteralmente la norma provocando l'imbarazzo dello stesso ministro in conferenza stampa. Oggi, invece, il titolare del dicastero ha tentato goffamente di farci credere che tutto questo non sia vero". Lo dichiara in una nota Marco Osnato, deputato e capogruppo Fratelli d'Italia in commissione Finanze della Camera, che aggiunge: "Eppure, non era difficile prevedere che i bonus edilizi si trasformassero in una torta in cui ficcare le mani. Fratelli d'Italia da sempre difende il sistema delle professioni: i professionisti sono in modo sussidiario una risorsa per lo Stato e l'intervento della categoria sulle asseverazioni è la conferma. Se oggi il presidente del consiglio di vanta di un 6 percento di aumento del Pil, lo deve al superbonus: proprio per questo non capiamo il continuo odio verso il tema degli immobili continuamente espresso da questo governo".(Com)