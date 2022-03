Ucraina: ambasciatore del Brasile lascia Kiev, uffici trasferiti a Leopoli e Chisnau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapesta ha specificato che sia lui che i suoi funzionari. "Siamo in contatto diretto con il ministro degli Esteri Carlos França, che ci sostiene in tutto e coordina tutto da Brasília. È uno sforzo erculeo, molte persone in una situazione in cui nessuno, nessuno, nessuno di noi ha avuto la minima esperienza, la minima idea che potesse succedere". "Stiamo imparando, stiamo sopravvivendo, stiamo aiutando, stiamo soffrendo e stiamo avendo frustrazioni. Ma, con l'unione di tutti e l'operato di chi crede, potremo far uscire i brasiliani dall'Ucraina", ha concluso Rapesta. (segue) (Brb)