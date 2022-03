Colombia-Usa: Duque, riunione con Biden è conferma di principale alleanza nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha affermato che l'invito del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per un incontro il 10 marzo a Washington nell'attuale contesto di crisi globale, "dimostra che siamo il loro principale alleato nella regione" . "E' molto significativo per la Colombia che il presidente degli Stati Uniti ci inviti a questa riunione a Washington in un momento così difficile per l'umanità che rappresenta inoltre un'opportunità per commemorare i 200 anni delle nostre relazioni diplomatiche", ha scritto Duque in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Un incontro importante che ribadisce che siamo il principale alleato degli Stati Uniti nella regione", ha quindi aggiunto il presidente colombiano. (segue) (Mec)