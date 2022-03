Colombia-Usa: Duque, riunione con Biden è conferma di principale alleanza nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione bilaterale, riferisce lo stesso Duque sempre attraverso le sue reti social, "affronteremo questioni come la transizione energetica, la sicurezza regionale e globale, i progressi degli accordi di politica fraterna come lo Statuto di protezine temporaria e la Riattivazione sicura, oltre a investimenti e misure per prepararci a future epidemie come quella del Covid-19". Secondo il comunicato diffuso mercoledì dalla Casa Bianca dove si annuncia la riunione bilaterale, al centro dell'agenda saranno "questioni regionali e globali di reciproco interesse, inclusa l'invasione militare dell'Ucraina non provocata e ingiustificata da parte della Russia e la promozione della democrazia, della sicurezza e della prosperità nell'emisfero" e "le risposte regionali alla migrazione". (Mec)