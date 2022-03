Cultura: sottosegretaria Nesci incontra presidente Accademia Belle Arti Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci ha incontrato il nuovo Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma Giuseppe Soriero. "Ho espresso al Presidente Soriero le mie congratulazioni per questo importante e prestigioso incarico. L'Accademia di Belle Arti di Roma è una delle istituzioni più antiche e rappresentative del Paese, custode della tradizione artistica e fucina dei nuovi talenti italiani. Per questo il Presidente Soriero ha voluto sottolineare la necessità di ripristinare la piena funzionalità dei locali dell'ex Mattatoio e di sostenere lo sviluppo delle attività dell'Accademia anche attraverso le opportunità offerte dal PNRR", ha detto in una nota la sottosegretaria Dalila Nesci. (segue) (Com)